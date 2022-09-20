Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 28 сентября

Режим ограничения авиасообщения на юге и в центре России продлен до 28 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

Уточняется, что не будут работать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны 24 февраля после начала специальной военной операции на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.