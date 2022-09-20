Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. На этот раз до 28 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.