Две новые выделенные полосы для общественного транспорта запустили в Москве

В Москве открыли еще две выделенки. Специальные полосы исключительно для общественного транспорта нарисовали в районах Сокол и Щукино.

Первая выделенка начинается на эстакаде, которая соединяет Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе и продолжается до пересечения с Дубосековской улицей.

Другую полосу открыли на улице Маршала Бирюзова – на участке между улицей Народного ополчения и Маршала Соколовского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.