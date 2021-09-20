Россиянам рассказали, как вернуть деньги за проезд по платной трассе

Водители смогут вернуть деньги за проезд по платным дорогам, если оказались недовольны качеством услуги, – новые правила разработали в Минтрансе.

На платных трассах гарантирована комфортная скоростная езда, но на деле там тоже можно застрять в заторе. Как правило, оператор, обслуживающий трассу, во всем винит погоду. А эксперты считают, что это именно тот случай, когда можно требовать компенсацию за некачественную услугу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.