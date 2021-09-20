Москвичам рассказали, какие станции метро соединят с Большой кольцевой линией

После запуска южного участка БКЛ более 700 тысяч москвичей смогут экономить время в дороге. Почти полностью готовы четыре станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

Завершается один из этапов реконструкции "Каховской", который позволит интегрировать ее в Большое кольцо. Там еще появится новая пересадка на серую ветку.

Подробнее о том, какие станции метро соединят с Большой кольцевой линией и когда их увидят пассажиры, – в эфире телеканала Москва 24.