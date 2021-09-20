После запуска южного участка БКЛ более 700 тыс москвичей смогут экономить время в дороге

После запуска южного участка БКЛ более 700 тысяч москвичей смогут экономить время в дороге. Почти полностью готовы четыре станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Их уже протестировали, на днях состоялся технический запуск поездов.

Сейчас завершается один из этапов реконструкции "Каховской", который позволит интегрировать ее в Большое кольцо. Там еще появится новая пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.