Систему Face Pay запустили на всех линиях московского метро. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Чтобы принять участие в эксперименте, можно подать заявку через сайт Московского метрополитена. Участникам теста обещают скидки – систему бонусов как раз разрабатывают.

Чтобы заплатить за проезд лицом, проходить нужно через турникеты, где на полу есть круглый черный стикер.

Face Pay начали вводить этим летом. Первой веткой, где заработала система, стала Филевская линия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.