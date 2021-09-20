Дорожное движение в Москве оценивается в 4 балла

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 4 балла, и ситуация на дорогах заметно усложнилась. Многокилометровый затор растянулся на внешней стороне МКАД от национального парка Лосиный остров до Осташковского шоссе. Длина его увеличивается с каждой минутой.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца существенные затруднения наблюдаются от Бакунинской до улицы Бутырская.

И на внешней стороне Садового кольца от метро "Чкаловская" до проспекта Мира скорость потока не превышает 10 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.