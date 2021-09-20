Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценивают в 1 балл. В эти минуты образовывается затор на внутренней стороне МКАД от Фруктового парка до улицы Поляны. 4-километровый участок можно преодолеть за 10–15 минут.

В сторону центра нужно будет сбавить скорость на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до улицы Авиамоторная.

Также есть затруднения на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Митьковского тоннеля до Рижской эстакады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.