Столичный трафик оценивается в 3 балла

Загруженность столичных дорог ЦОДД оценивает в 3 балла. В эти минуты нелегко приходится водителям на Дмитровском шоссе. Из-за ДТП при движении в сторону центра около 20 минут можно потратить на участке от Валаамской улицы до метро "Дмитровская".

Плотным потоком едут машины на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Хорошевского шоссе до Сущевского вала.

А на Садовом кольце, на его внешней стороне, на участке от улицы Старая Басманная до Проспекта Мира, можно потерять 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.