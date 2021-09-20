Дорожное движение в Москве оценивается в 1 балл

Загруженность столичных дорог ЦОДД оценивает в 1 балл. На 9-м километров растянулся затор на внутренней стороне МКАД от Каширского до Варшавского шоссе. Дорожные работы и погодные условия не позволяют водителям ехать быстрее 30 километров в час.

Плотным потоком едут машины на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Тульской эстакады до Фрунзенской набережной.

Не удастся быстро проскочить по Волгоградскому проспекту. В красно-бордовом цвете участок от улицы Академика Скрябина до метро "Текстильщики". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.