Москвичам рассказали, куда можно прокатиться на речном трамвайчике по "Тройке"

Пассажирскую навигацию по Москве-реке планируют остановить в середине ноября. И есть время протестировать все маршруты.

Например, речные трамвайчики ходят между Северным речным вокзалом и Захарково. Рейсы отправляются каждый час с причала № 9. Курсируют трамвайчики с 07:00 до 20:00. Перерыв – с 13:00 до 15:00.

Проезд можно оплатить "Тройкой", стоит как проход в метро – 42 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.