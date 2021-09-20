Водители смогут вернуть деньги за проезд по платным дорогам, если оказались недовольны качеством услуги. В Минтрансе разработали новые правила.

На платных трассах гарантирована комфортная скоростная езда, но на деле иногда приходится и стоять в заторах.

Как правило, оператор, обслуживающий трассу, во всем винит погоду. Но, как считают эксперты, это именно тот случай, когда можно требовать компенсацию за некачественную услугу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.