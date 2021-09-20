Трафик на столичных дорогах оценивается в 1 балл

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 1 балл. На внешней стороне МКАД от Ярославского до Осташковского шоссе можно потерять 10–15 минут. Скорость потока там не выше 40 километров в час.

На самом Ярославском шоссе водителям придется притормозить на участке от Холмогорской улицы до проезда Серебрякова. Пятикилометровый затор задержит там более чем на 20 минут.

Из-за аварии на внешней стороне Третьего транспортного кольца машины собираются у Бутырской улицы. Дорога до Ленинградского проспекта займет 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.