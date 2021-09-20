Авиакомпаниям советуют не летать над Канарами из-за извержения вулкана

Авиакомпании могут ограничить полеты над Канарами. На острове Пальма извергается вулкан Кумбре-Вьеха.

Диспетчеры местных аэропортов не стали полностью закрывать воздушное пространство, однако предупредили о возможных проблемах.

Тем временем спасатели планируют эвакуировать из зоны стихийного бедствия около 10 тысяч человек. Лава уже приближается к жилым домам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.