В Москве открыли еще две выделенки для общественного транспорта

В Москве открыли еще две выделенки. Специальные полосы исключительно для общественного транспорта нарисовали в районах Сокол и Щукино.

Первая выделенка начинается на эстакаде, которая соединяет Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе, и продолжается до пересечения с Дубосековской улицей.

Другую полосу открыли на улице Маршала Бирюзова, на участке между улицей Народного ополчения и Маршала Соколовского.

Считают, что теперь и автобусам станет удобнее, и пассажирам безопаснее, и движение в целом в этих местах ускорится в 1,5–2 раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.