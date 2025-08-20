В Подмосковье вступил в силу закон о штрафах за нелегальное такси в аэропортах. Теперь заказать машину можно либо через приложения агрегаторов, либо через официальные стойки.

Новый правила действуют в аэропортах, расположенных на территории Московской области, – Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

За предложение услуг такси вне специально отведенных для этого местах граждане могут получить штраф в 5 тысяч рублей, для должностных лиц наказание составит 20 тысяч рублей, а для юридических – 50 тысяч рублей.

