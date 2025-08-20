В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 августа

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 09:30

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе. Об этом сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения возможны на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

