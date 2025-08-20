Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 07:15

Транспорт

QR-коды для ответа на вопросы о работе наземного транспорта появились в столице

В Москве началась системная работа по сбору отзывов и предложений пассажиров наземного транспорта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, на северо-востоке Москвы в пилотном режиме на 40 остановках разместили специальные QR-коды. С их помощью пассажиры смогут перейти на страницу с анкетой для ответов на вопросы о поездке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

