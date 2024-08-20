20 августа, 08:30Транспорт
Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях изменится с 24 по 25 августа
Дептранс предупредил пассажиров МЦД-2, что с 24 по 25 августа изменится расписание поездов на Курском и Рижском направлениях.
Также ведомство напомнило, что строительные работы ведутся на участке 29–32-го и на 52-м километре МКАД. На Лужнецкой эстакаде и ТТК также идут ремонтные работы.
Вечерняя загруженность дорог, по прогнозам Дептранса, составит 5–6 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.