Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 08:30

Транспорт

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях изменится с 24 по 25 августа

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях изменится с 24 по 25 августа

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Дептранс предупредил пассажиров МЦД-2, что с 24 по 25 августа изменится расписание поездов на Курском и Рижском направлениях.

Также ведомство напомнило, что строительные работы ведутся на участке 29–32-го и на 52-м километре МКАД. На Лужнецкой эстакаде и ТТК также идут ремонтные работы.

Вечерняя загруженность дорог, по прогнозам Дептранса, составит 5–6 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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