Благоустройство территории началось рядом со станциями "Пыхтино" и "Яхромская"

Вокруг строящихся станций метро "Пыхтино" и "Яхромская" начали благоустраивать территорию. Так, рядом со станцией "Пыхтино" Солнцевской линии обеспечат безопасный и удобный проход к вестибюлям, в том числе со стороны улицы Летчика Грицевца. Работы выполнены на 70%.

Кроме благоустройства территорий, обещают улучшить подходы и подъезды к станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии. Там работы завершили на 85%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.