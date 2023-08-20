Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 15:15

Транспорт

Благоустройство территории началось рядом со станциями "Пыхтино" и "Яхромская"

Благоустройство территории началось рядом со станциями "Пыхтино" и "Яхромская"

Гости "Станции Манеж" могут попробовать себя в роли машиниста электропоезда в рамках МУФ

Москвичам рассказали, сколько времени в пути может сэкономить МЦД-3

Новости часа: более 350 млн поездок совершили пассажиры на электробусах за 5 лет

Запуск МЦД-3 поможет разгрузить сразу несколько линий метро

Новости часа: 21 августа в Москве станет последним теплым и солнечным летним днем

С момента запуска электробусов в Москве пассажиры совершили более 350 миллионов поездок

Москвичам рассказали, сколько времени в пути может сэкономить МЦД-3

Новости часа: фестиваль цветов пройдет на ВДНХ с 24 по 27 августа

"Мой район. Навигатор": строительство пересадочных комплексов на БКЛ завершат в этом году

Вокруг строящихся станций метро "Пыхтино" и "Яхромская" начали благоустраивать территорию. Так, рядом со станцией "Пыхтино" Солнцевской линии обеспечат безопасный и удобный проход к вестибюлям, в том числе со стороны улицы Летчика Грицевца. Работы выполнены на 70%.

Кроме благоустройства территорий, обещают улучшить подходы и подъезды к станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии. Там работы завершили на 85%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортблагоустройствометровидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика