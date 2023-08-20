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13:30

Транспорт

Новости часа: более 350 млн поездок совершили пассажиры на электробусах за 5 лет

Новости часа: более 350 млн поездок совершили пассажиры на электробусах за 5 лет

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Более 350 миллионов поездок совершили пассажиры на электробусах за 5 лет. Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

На выставке "Станция Манеж" посетители выберут цветовую гамму для салона нового поезда метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Движение в центре Москвы полностью восстановлено после ограничений из-за полумарафона, отметил Дептранс.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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