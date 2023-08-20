13:30Транспорт
Новости часа: более 350 млн поездок совершили пассажиры на электробусах за 5 лет
Более 350 миллионов поездок совершили пассажиры на электробусах за 5 лет. Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
На выставке "Станция Манеж" посетители выберут цветовую гамму для салона нового поезда метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Движение в центре Москвы полностью восстановлено после ограничений из-за полумарафона, отметил Дептранс.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.