Новости часа: более 350 млн поездок совершили пассажиры на электробусах за 5 лет

Более 350 миллионов поездок совершили пассажиры на электробусах за 5 лет. Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

На выставке "Станция Манеж" посетители выберут цветовую гамму для салона нового поезда метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Движение в центре Москвы полностью восстановлено после ограничений из-за полумарафона, отметил Дептранс.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.