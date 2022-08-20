Вечером 20 августа входы и выходы из метро возле стадиона "Открытие Банк Арена" могут ограничить из-за концерта. Об этом сообщил Дептранс.

Ограничения по требованию полиции возможны вечером на станциях "Спартак" и "Тушинская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.