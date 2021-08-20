"Аэроэкспресс" отменил все рейсы во Внуково на один день

19:30
Добраться до Внуково на аэроэкспрессе 21 августа не получится. ЖД-трансфер отменил все рейсы в аэропорт на один день.
Временные неудобства связаны с ремонтом на железной дороге. Пассажирам придется добираться до аэропорта с пересадкой – сначала на метро, затем на наземном транспорте.
Так, можно сесть на автобус на "Юго-Западной". Также на станции метро "Саларьево", "Рассказовка", "Филатов луг", "Тропарево" и "Румянцево".
А те, у кого вылет рано утром, могут воспользоваться автобусом "Н11" на Китай-городе. Он курсирует ночью.
При этом тем, кто уже купил билет до аэропорта Внуково, компания выплатит компенсацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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