"Аэроэкспресс" отменил все рейсы во Внуково на один день

Добраться до Внуково на аэроэкспрессе 21 августа не получится. ЖД-трансфер отменил все рейсы в аэропорт на один день.

Временные неудобства связаны с ремонтом на железной дороге. Пассажирам придется добираться до аэропорта с пересадкой – сначала на метро, затем на наземном транспорте.

Так, можно сесть на автобус на "Юго-Западной". Также на станции метро "Саларьево", "Рассказовка", "Филатов луг", "Тропарево" и "Румянцево".

А те, у кого вылет рано утром, могут воспользоваться автобусом "Н11" на Китай-городе. Он курсирует ночью.

При этом тем, кто уже купил билет до аэропорта Внуково, компания выплатит компенсацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.