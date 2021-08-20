Аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково отменят 21 августа

Из-за плановых работ на железной дороге 21 августа на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановят движение поездов "Аэроэкспресс".

Во время отмены аэроэкспрессов пассажирам, желающим добраться в аэропорт Внуково, рекомендуют воспользоваться метро. На станции "Саларьево" предстоит пересадка на наземный общественный транспорт.

В МЖД подчеркнули, что терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в прежнем режиме: сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.