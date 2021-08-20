Новости мира: контейнеровоз Ever Given вновь пойдет через Суэцкий канал

Известный своими приключениями в Суэцком канале контейнеровоз-гигант вновь пройдет по нему. Сейчас Ever Given находится в Средиземном море у берегов Египта, неподалеку от Порт-Саида у северного окончания Суэцкого канала. И за его передвижениями уже пристально следят не только в транспортной компании. Все замерли в ожидании, а не случится ли повторения коллапса, как в марте. Весной контейнеровоз заблокировал канал на шесть дней. В заторе тогда оказались более 200 судов с грузами на 10 миллиардов долларов. Это привело к скачку мировых цен на нефть.

В Турции новые ограничения грозят невакцинированным гражданам. Особенно это коснется сотрудников вузов и студентов. А учителям с 6 сентября придется сдавать ПЦР-тесты как минимум два раза в неделю. Справка понадобится и для посещения кино и кафе. Тесты нужны также для перелетов и междугородных перевозок. В августе в Турции вновь возросла заболеваемость коронавирусом.

Марк Цукерберг озадачился виртуальной зоной комфорта для своих сотрудников. Речь идет о тех, кто работает на удаленке. Им раздадут шлемы виртуальной реальности – Oculus Quest 2. Пользователи смогут создавать "аватары", которые получат доступ к их рабочему ноутбуку и смогут взаимодействовать с коллегами в виртуальной вселенной. Так, переведенные на удаленку смогут чувствовать себя частью коллектива.