Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:45

Новости мира: контейнеровоз Ever Given вновь пойдет через Суэцкий канал

транспорт общество за рубежом технологии видео Никита Пименов Екатерина Фоменко

Известный своими приключениями в Суэцком канале контейнеровоз-гигант вновь пройдет по нему. Сейчас Ever Given находится в Средиземном море у берегов Египта, неподалеку от Порт-Саида у северного окончания Суэцкого канала. И за его передвижениями уже пристально следят не только в транспортной компании. Все замерли в ожидании, а не случится ли повторения коллапса, как в марте. Весной контейнеровоз заблокировал канал на шесть дней. В заторе тогда оказались более 200 судов с грузами на 10 миллиардов долларов. Это привело к скачку мировых цен на нефть.

В Турции новые ограничения грозят невакцинированным гражданам. Особенно это коснется сотрудников вузов и студентов. А учителям с 6 сентября придется сдавать ПЦР-тесты как минимум два раза в неделю. Справка понадобится и для посещения кино и кафе. Тесты нужны также для перелетов и междугородных перевозок. В августе в Турции вновь возросла заболеваемость коронавирусом.

Марк Цукерберг озадачился виртуальной зоной комфорта для своих сотрудников. Речь идет о тех, кто работает на удаленке. Им раздадут шлемы виртуальной реальности – Oculus Quest 2. Пользователи смогут создавать "аватары", которые получат доступ к их рабочему ноутбуку и смогут взаимодействовать с коллегами в виртуальной вселенной. Так, переведенные на удаленку смогут чувствовать себя частью коллектива.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать