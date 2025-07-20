В Одинцово на 27-м километре трассы М1 "Беларусь" изменится схема движения с 21 июля. Там будут проводить капитальный ремонт железнодорожного переезда.

В этом районе перекроют проезд по трем полосам в сторону Москвы. Альтернативный маршрут пройдет по двум полосам в сторону области, включая выделенную, а также по двум полосам в сторону Москвы. Ограничения продлятся до 25 июля.

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