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20 июля, 09:30

Транспорт

В Одинцово на 27-м километре трассы М1 "Беларусь" изменится схема движения

В Одинцово на 27-м километре трассы М1 "Беларусь" изменится схема движения

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В Одинцово на 27-м километре трассы М1 "Беларусь" изменится схема движения с 21 июля. Там будут проводить капитальный ремонт железнодорожного переезда.

В этом районе перекроют проезд по трем полосам в сторону Москвы. Альтернативный маршрут пройдет по двум полосам в сторону области, включая выделенную, а также по двум полосам в сторону Москвы. Ограничения продлятся до 25 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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