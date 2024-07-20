Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

Количество ДТП на МКАД сократилось на 20% за три года. В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что сейчас на МКАД, МСД и других столичных магистралях установлено более полутора тысяч комплексов видеоаналитики ЦОДД. Такая система непрерывно анализирует ситуацию на дорогах и выявляет различные инциденты.

Движение в районе "Лужников" 20 июля ограничено. На стадионе пройдет концерт. В связи с этим перекрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. Также нельзя проехать по участкам улиц Савельева, 10-летия Октября, 3-ей Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и проезду между улицами Усачева и Доватора.

В эти выходные, 20 и 21 июля, москвичи могут свободно прогуливаться по четырем центральным улицам, которые временно стали пешеходными. Это Малая Бронная, Большая Дмитровка, Большая Никитская и Газетный переулок. Сейчас там проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" и другие любопытные активности.