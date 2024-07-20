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20 июля, 19:15

Транспорт

Четере улицы в центре Москвы стали пешеходными до 00:00 21 июля

Четере улицы в центре Москвы стали пешеходными до 00:00 21 июля

В районе стадиона "Лужники" закрыто движение для транспорта

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Движение транспорта ограничили в районе "Лужников" 20 июля

Четере улицы в центре Москвы стали пешеходными до 00:00 21 июля. Речь о Малой Бронной, Большой Никитской, Большой Дмитровке и Газетном переулке.

Это связано с проведением фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу". Парковаться в переулках поблизости – Калашном, Леонтьевском и других – тоже нельзя. Для удобства водителей в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках организовали двустороннее движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
транспортгородфестиваливидеоЕкатерина Фоменко
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