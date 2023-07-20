Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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20 июля, 20:00

Город

Новости часа: расписание поездов "Аэроэкспресса" в Домодедово изменится 24 июля

Новости часа: расписание поездов "Аэроэкспресса" в Домодедово изменится 24 июля

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График движения поездов "Аэроэкспресса" в Домодедово изменится днем 24 июля. Об этом рассказали в компании.

Более 1,2 миллиона жителей Подмосковья с начала 2023 года прошли медицинские осмотры. Об этом сообщил Минздрав региона.

В Севастополе в 2024 году возобновится строительство судов, в первую очередь зерновозов. Об этом пишет ТАСС.

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