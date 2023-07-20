Новости часа: "Аэрофлот" возобновит прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совместный координационный центр в Турции, функционировавший в рамках "зерновой сделки", завершил работу. Об этом заявили в МИД РФ.

"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября. Об этом сообщает компания.

В ближайшие часы и до 21:00 в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.