Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Транспорт

Новости часа: "Аэрофлот" возобновит прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября

Новости часа: "Аэрофлот" возобновит прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября

Движение транспорта затруднено на Большой Сухаревской площади

Уменьшенные светофоры установили на улицах столицы

В Москве открыли путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" в сторону Подмосковья

Новые компактные светофоры появились на улицах столицы

Движение транспорта затруднено на Садовой-Самотечной улице

Путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" запустили в Москве

Движение транспорта затруднено на ТТК в районе Беговой улицы

Новый путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" открыли в столице

Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совместный координационный центр в Турции, функционировавший в рамках "зерновой сделки", завершил работу. Об этом заявили в МИД РФ.

"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября. Об этом сообщает компания.

В ближайшие часы и до 21:00 в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

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транспортполитикаобществопогодавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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