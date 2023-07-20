В Минтрансе сообщили, что российским авиаперевозчикам удается сдерживать цены на билеты

Российским авиаперевозчикам удается сдерживать цены на билеты, несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования. Об этом Владимиру Путину сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

Так министерство прокомментировало слова совладельца Внуково о том, что внутренние направления поднимутся в цене по итогам года на 20%, на 40% подорожают международные. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.