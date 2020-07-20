Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Городской транспорт представят на Московском урбанистическом форуме. Самый современный поезд метро "Москва-2020" уже доставили для выставки "Станция Манеж". Также в скором времени там установят новейший вагон поезда "Иволга 3.0", который курсирует на МЦД.

"Благодаря бесплатному Wi-Fi москвичи всегда остаются на связи в пути, решают рабочие вопросы, смотрят видео и слушают музыку. Кроме того, вместе с пассажирами тестируем на пяти станциях БКЛ пилотную сеть 5G, которая от 6 до 20 раз быстрее, чем мобильные сети привычных стандартов. Мы внедряем самые технологичные решения одними из первых в мире, чтобы поездки горожан становились еще удобнее", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

600 миллионов пассажиров перевезли МЦД-1 и МЦД-2 с момента запуска. Каждый день на первом и втором диаметрах совершается до 620 тысяч поездок.