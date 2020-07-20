Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новости Московского транспорта

Страховщики призвали власти Москвы доработать проект оформления ДТП на МКАД

"Мой район. Навигатор": МЦД-1 и МЦД-2 с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров

Около 3 тыс автомобилей проехали через новые регионы РФ до Крыма после теракта на мосту

Движение автобусов по Крымскому мосту в ближайшее время возобновлять не планируется

Ливни с грозой и шквалистым ветром ожидаются в столице до утра 19 июля

Новости часа: четверть месячной нормы осадков выпала в районах столицы менее чем за час

Страховщики призвали столичные власти доработать проект оформления ДТП на МКАД

В Минтрансе РФ заявили, что поезда в Крым и обратно идут по расписанию

В Минтрансе РФ сообщили, что поезда в Крым и обратно снова идут по расписанию

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Городской транспорт представят на Московском урбанистическом форуме. Самый современный поезд метро "Москва-2020" уже доставили для выставки "Станция Манеж". Также в скором времени там установят новейший вагон поезда "Иволга 3.0", который курсирует на МЦД.

"Благодаря бесплатному Wi-Fi москвичи всегда остаются на связи в пути, решают рабочие вопросы, смотрят видео и слушают музыку. Кроме того, вместе с пассажирами тестируем на пяти станциях БКЛ пилотную сеть 5G, которая от 6 до 20 раз быстрее, чем мобильные сети привычных стандартов. Мы внедряем самые технологичные решения одними из первых в мире, чтобы поездки горожан становились еще удобнее", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

600 миллионов пассажиров перевезли МЦД-1 и МЦД-2 с момента запуска. Каждый день на первом и втором диаметрах совершается до 620 тысяч поездок.

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