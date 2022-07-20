Первый контрейлерный поезд отправился из Подмосковья в Новосибирск 20 июля. На нем уехали сразу 30 груженых фур. Они доставят в Сибирь металлургическую продукцию.

Такой вид перевозок позволит перевозить тяжелую технику с грузом не по автомобильной, а по железной дороге. Это, во-первых, быстрее – поезд будет в пути всего трое суток. Во-вторых, безопаснее – габаритной технике не придется делить трассу с основным потоком машин. Кроме того, снизятся выбросы в атмосферу.

Контрейлерные составы на этом маршруте станут курсировать регулярно. В 2022 году только за первые полгода объем контрейлерных перевозок по российским железным дорогам увеличился в 3 раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.