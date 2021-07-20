Москвичи стали случайными зрителями шоу МАКС-2021

Вертолет, участвующий в шоу в честь открытия авиасалона МАКС-2021, пролетел над пляжем на востоке Москвы. Видео необычного зрелища прислали телезрители.

Многие оказались удивлены необычным представлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.