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Новости

20 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 июня

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Наиболее плотное движение наблюдается на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внутренней стороне ТТК в районе Чурской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Бутырской улице в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Андреевского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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