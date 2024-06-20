Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 17:45

Транспорт

В аэропорту Жуковский рассказали о работе в непогоду 20 июня

В аэропорту Жуковский рассказали о работе в непогоду 20 июня

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В аэропорту Жуковский рассказали о работе в непогоду 20 июня. Как отметил пресс-секретарь авиагавани Алексей Игнатенко, аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на сильный ливень и порывистый ветер. Он также сообщил, что Жуковский принял рейс Тюмень – Москва авиакомпании "Азимут" в качестве запасного аэродрома вместо Внуково.

В четверг, 20 июня, в Москву пришли сильные ливни и порывистый ветер. Как заявили синоптики, шторм в городе был десятибалльным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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