Подмосковный аэропорт Жуковский работает штатно на фоне смерча в Московской области, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Известно, что аэропорт принял рейс Тюмень – Москва авиакомпании "Азимут" в качестве запасного аэродрома вместо Внуково.

Рекордные ливни обрушились на столицу в четверг, 20 июня. Шторм оценили в 10 баллов, сообщили синоптики.

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