Участок БКЛ закроют для подключения к Рублево-Архангельской линии 22 июня

Начиная с субботы, 22 июня, будет временно закрыт участок БКЛ, который интегрируют в будущую Рублево-Архангельскую линию. В связи с этим пассажиров просят заранее продумать альтернативные маршруты.

Новую линию столичной подземки строят в два этапа. На первом специалисты возведут участок длиной 12,5 километра от станции "Шелепиха" до "Липовой Рощи". На втором линию дополнят еще двумя платформами.

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