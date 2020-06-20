Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Благодаря запуску электросудов 1,5 миллиона жителей столицы получили еще один удобный и доступный транспорт рядом с домом. На Москве-реке продлили первый регулярный речной маршрут, после чего протяженность двух маршрутов составила 20 километров. За год установили 14 причалов и полностью укомплектовали электрофлот.

"С момента запуска МЦД-4 в ТиНАО новыми станциями воспользовались почти 3 миллиона пассажиров. У жителей округа появилось еще больше возможностей быстро и удобно добираться до центра столицы. В 2024 году заканчиваем модернизацию станции Щербинка, откроем на ее месте современный городской вокзал. Сейчас станцией в рабочий день пользуются в среднем 13 тысяч пассажиров", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем с 22 июня будет временно закрыт участок БКЛ "Деловой центр" – "Шелепиха" – "Хорошёвская". Во время закрытия его интегрируют в состав Рублево-Архангельской линии метро.