Новости Московского транспорта

Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 14:30

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Благодаря запуску электросудов 1,5 миллиона жителей столицы получили еще один удобный и доступный транспорт рядом с домом. На Москве-реке продлили первый регулярный речной маршрут, после чего протяженность двух маршрутов составила 20 километров. За год установили 14 причалов и полностью укомплектовали электрофлот.

"С момента запуска МЦД-4 в ТиНАО новыми станциями воспользовались почти 3 миллиона пассажиров. У жителей округа появилось еще больше возможностей быстро и удобно добираться до центра столицы. В 2024 году заканчиваем модернизацию станции Щербинка, откроем на ее месте современный городской вокзал. Сейчас станцией в рабочий день пользуются в среднем 13 тысяч пассажиров", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем с 22 июня будет временно закрыт участок БКЛ "Деловой центр" – "Шелепиха" – "Хорошёвская". Во время закрытия его интегрируют в состав Рублево-Архангельской линии метро.

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