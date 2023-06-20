Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

По Москве-реке начали ходить первые электрические речные трамвайчики. Они свяжут Киевский причал и "Сердце столицы". Старт движению сегодня дали на Северном речном вокзале. Пассажирам новый транспорт поможет существенно сэкономить время в пути. Маршрут будет круглогодичным.

Защита осужденного пилота Дениса Евдокимова намерена обжаловать приговор. 4 года прошло после трагедии в Шереметьево, когда самолет загорелся при посадке, в результате чего погиб 41 человек. Сегодня суд вынес приговор. Командир воздушного судна получил 6 лет в колонии-поселении.

Дело о хулиганстве завели после инцидента в отделении банка в Химках. Об этом сообщили в следственном комитете. Если вина поджигателя, который взорвал коробку с петардами, будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Российскому военнослужащему, уничтожившему танк Leopard, вручили денежную премию. Награду ему вручил сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Церемония прошла в госпитале имени Вишневского.

В Москве построят новую трамвайную ветку. Она позволит без пробок проехать по одной из самых загруженных столичных дорог – Шоссе энтузиастов. А также облегчит путь на работу жителям района Ивановское. По проекту предусмотрено также строительство эстакады и пешеходных переходов.

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