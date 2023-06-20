Утвержден проект новой трамвайной линии в Восточном округе Москвы

Новая трамвайная линия появится на востоке Москвы. Она пройдет вдоль шоссе Энтузиастов. Благодаря этому у жителей Ивановского района будет еще один способ добраться до центра города.

Линию встроят в существующую трамвайную сеть, добавив пять остановок. Кроме того, для удобства горожан появятся новые светофоры и пешеходные переходы.

Сколько времени сэкономит пассажирам новая трамвайная линия? Сколько времени займет строительство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.