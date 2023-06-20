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Транспорт

Новая трамвайная линия появится вдоль шоссе Энтузиастов

Новая трамвайная линия появится вдоль шоссе Энтузиастов

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Новый трамвайный маршрут появится на востоке Москвы

Новая трамвайная линия появится на востоке Москвы. Она пройдет вдоль шоссе Энтузиастов. Благодаря этому у жителей Ивановского района будет еще один способ добраться до центра города.

Линию встроят в существующую трамвайную сеть, добавив пять остановок. Кроме того, для удобства горожан появятся новые светофоры и пешеходные переходы.

Сколько времени сэкономит пассажирам новая трамвайная линия? Сколько времени займет строительство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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