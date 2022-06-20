Контактная сеть оборвалась над трамваем на улице Вавилова. Это произошло в районе остановки "Проспект 60-летия Октября". На кадрах, снятых очевидцами видно, как провод огромной длины падает на крышу трамвая.

В это время в салоне трамвая были пассажиры, но они успели выбежать. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.