В Москве завершается строительство станции БКЛ "Нагатинский затон"

Строительство станции Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" завершается в Москве. Она позволит жителям одноименного района экономить 20–25 минут на поездках.

На станции выложат мозаичные панно с изображением 12 рыб, обитающих в Нагатинском затоне. Изображения собирают из тысяч разных по форме и материалу частей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

