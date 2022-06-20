В Москве заканчивают строительство станции БКЛ "Нагатинский затон"

В Москве заканчивают строительство станции "Нагатинский затон" БКЛ метро. Она позволит жителям одноименного района экономить 20–25 минут в день.

Гендиректор компании-подрядчика Константин Маслаков рассказал, что на станции выложат 12 декоративных панно в честь обитателей Нагатинского затона. К настоящему времени собрали три объекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

