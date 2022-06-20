Электробусы запустили на маршруте № 135 в районах Кунцево и Фили-Давыдково

Еще один маршрут наземного транспорта в городе полностью перешел на электробусы. Они курсируют от метро "Филевский парк" до остановки Улица Академика Павлова. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Сейчас в Москве работают более 1 000 электробусов. Вместе они обслуживают свыше 70 маршрутов. Маршрут в районах Кунцево и Фили-Давыдково объединяет три линии метро и станцию МЦД. В него входит больше 20 остановок, а каждый день им пользуется свыше тысячи пассажиров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.