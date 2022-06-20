Новости последнего часа: строительство пешеходного перехода на Белорусском вокзале

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, подземный пешеходный переход на МЦД-1 и МЦД-4 начали строить на Белорусском вокзале, сообщили в МЖД.

Двухэтажные поезда планируют запустить на Московском центральном кольце. Об этом заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Новые детские площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще. По словам жителей, детские площадки не пользовались спросом, так как оборудование на них было рассчитано в основном на детей младшего возраста.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

