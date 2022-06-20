На станциях московского метро установят 51 банкомат

На 37 станциях московского метро установят еще 51 банкомат. Об этом сообщил департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Пассажиры смогут снимать наличные и пополнять счет, не выходя на улицу. Устройства появятся не только на центральных станциях, но и на окружных платформах. Подробнее – в эфире телеканала Москва24.