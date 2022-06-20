Двухэтажные поезда запустят на МЦК

На МЦК запустят двухэтажные поезда. В столичном Дептрансе рассказали, что сейчас специалисты департамента совместно с РЖД разрабатывают технические требования к новому подвижному составу.

Поезда будут российского производства. В вагонах оборудуют широкие двери, появятся крепления для велосипедов и розетки для зарядки гаджетов и электросамокатов. На данный момент неизвестно, когда новые вагоны появятся на МЦК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

